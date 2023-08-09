Главные новости за 9 августа. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

Власти уточнили параметры строительства завода мотогондол в Воронежской области. Объем инвестиций оценивается в 10,5 млрд руб., ожидается, что разработку проектной документации дополнительно оплатит бюджет региона.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила создать черный список политтехнологов после появления в Воронежской области восьми однофамильцев на выборах.

По российской оценке, ВСУ значительно увеличили интенсивность огня по Белгородской области. За предыдущие сутки по региону выпустили не менее 118 снарядов различных видов, тогда как днем ранее — 52.

За 240 млн руб. в Белгороде выставлен на продажу спа-комплекс «Белогорье» на берегу водохранилища. Владелицей объекта выступает Яна Хтей — дочь экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина.

Стало известно, что орловская полиция продолжает доследственные проверки возможных эпизодов преднамеренного банкротства в разорившемся банке «Церих».

Иван Будлов ушел с поста вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Белгородской области. Данные о нем пропали с сайта облправительства.

В Липецке уволен генеральный директор футбольного клуба «Металлург» Сергей Ветров. Команда играет во второй лиге России, хотя ранее выходила в первую — Футбольную национальную лигу.