В горбольнице Геленджика санитаров заменил клининг

В городской больнице Геленджика вместо штата санитаров проведением уборки будет заниматься созданная клининговая служба. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Запуск нововведения в медучреждении готовили на протяжении двух последних лет. Внедрение службы разработали на основе опыта крупных медклиник РФ.

«В первую очередь, задача клининга состоит в том, чтобы освободить медицинский персонал, который должен заботиться о состоянии пациентов, от хозяйственной части и административных задач»,— говорится в сообщении.

Территорию учреждения разделили на участки и точки контроля качества. Обязанности по подготовке чистящих средств, формированию тележек стирке и другим мероприятиям распределены между «менеджерами чистоты». Внедрение клининговой службы поспособствовало улучшению санитарного порядка здания больницы.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram