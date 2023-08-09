Эксперт: Отмена комиссии за переводы усилит конкуренцию банков за клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физлица могут переводить между своими счетами до 30 млн руб. в месяц без комиссии. Документ опубликован на портале правовых актов. Запрет на комиссию вступит в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования Федерального закона N482-ФЗ «О внесении изменений в ст. 29 и 36 ФЗ "О банках и банковской деятельности"» от 04.08.2023.

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Кроме того, данный закон обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Такая норма начнет действовать через полгода после официальной публикации подписанного закона.

Управляющий директор Южного региона Росбанк Юлия Черных поясняет, что изменения позволят бесплатно переводить крупные суммы между своими счетами в разных банках. Таким образом, клиенты не будут через дополнительные расходы «привязаны» к своему зарплатному банку или банку, где в данный момент размещен вклад.

«Для банков это, с одной стороны, повлечет снижение комиссионного дохода за переводы и снятие наличных. С другой стороны, облегчит привлечение клиента на действительно интересные продукты, так как перевод денег в новый банк будет происходить бесшовно и бесплатно. Например, можно заказать доставку дебетовой карты нового выбранного банка и после ее получения сразу перевести свои сбережения»,— отмечает эксперт.

Юлия Черных добавляет, что изначально в проекте закона фигурировала сумма в 1,4 млн руб., что уже существенно выше среднерыночной суммы вклада. «Порог в 30 млн руб. позволит усилить конкуренцию за клиентов не только в массовом сегменте, но и в состоятельном, а также покрыть даже большую часть сделок по продаже недвижимости»,— считает руководитель.

Маргарита Синкевич

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