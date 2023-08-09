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«Яндекс Погода»: 10 августа в Черноземье будет преимущественно малооблачно, до +30°

В четверг, 10 августа, в Черноземье ожидается преимущественно малооблачная погода, среднесуточная температура в зависимости от региона составит от +26° до +30°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Жарче всего будет в Тамбовской области, где воздух прогреется до +30° при облачности с прояснениями. В остальных регионах Черноземья ожидается малооблачная погода с температурой от +26° до +29°.

Ранее стало известно, что аномальная жара в макрорегионе начала сменяться грозами и штормовым ветром.

Алина Морозова

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