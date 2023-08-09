Воронежская компания продает орловский завод по переработке круп за 600 млн рублей

На сайте «Авито» было опубликовано объявление о продаже завода по переработке круп, расположенного в деревне Никуличи Орловского района Орловской области. Его стоимость составляет 600 млн руб.

Завод расположен на земельном участке в собственности, как утверждает продавец. Его площадь составляет 7,3 га. На территории предприятия расположено 35 объектов недвижимости общей площадью «примерно 17,2 тыс. кв. м». Среди них — восемь ангаров общей площадью 9 тыс. кв. м, два трехэтажных гречецеха (1,4 тыс. кв. м.) и склады готовой продукции при них (1 тыс. кв. м.), навес для хранения сельхозтехники (1,5 тыс. кв. м), три склада сырья (1,5 тыс. кв. м), цех переработки гороха (650,4 кв. м), цех переработки ячменя (640,4 кв. м.), цех первичной переработки гречихи (395,5 кв. м), зерносушилка (117,1 кв. м) и прочее.

Кроме того, указано, что на территории завода введен в эксплуатацию цех фасовки, «оборудованный новой линией («Бестром 202М») с производственной мощностью 60 пак./мин». Также у предприятия есть две электрические подстанции на 1 мегаватт и 630 кВт, две скважины с технической водой, канализация, зарыбленный пруд глубиной 5 м, собственная парковка на 40 мест.

По адресу участка, указанного в объявлении, работает предприятие по переработке круп ООО «Сударушка», следует из федерального реестра проверок. Само юрлицо зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. По данным Rusprofile.ru, его основным видом деятельности является производство крупы и гранул из зерновых культур. Уставный капитал ООО — 20 тыс. руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Павлу Корчагину, еще 50% — Елене Ушаковой. Выручка «Сударушки» в 2022 году выросла на 35% и составила 3,8 млрд руб. (в 2021-м — 2,8 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 3% и составила 141 млн руб. (в 2021-м — 136 млн руб.).

Алина Морозова

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