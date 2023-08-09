ФК «Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» на выезде уступил «Оренбургу». Матч закончился со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

На 12-й минуте встречи «Оренбург» забил первый мяч в ворота сочинцев, когда отличился аргентинский полузащитник Габриэль Флорентин. В середине первого тайма оренбуржцы отличились во второй раз после точного удара Степана Оганесяна. В итоге победа «Оренбурга» со счетом 2:0.

После 2-го тура группы А Пути РПЛ Кубка России «Сочи» занимает третье место в таблице. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 13 августа на выезде с ЦСКА.

Евгений Леонтьев