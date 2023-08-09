Доцента кафедры воронежского филиала университета заподозрили в пяти взятках

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) против 44-летнего доцента кафедры воронежского филиала высшего учебного заведения. В ведомстве рассказали, что мужчине вменяется пять эпизодов получения незаконного вознаграждения от студентов.

Имя обвиняемого и название вуза в сообщении ведомства не раскрывается. В Центральный райсуд Воронежа 7 августа поступило уголовное дело против Олега Шерстюкова, обвиняемого в получении пяти взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Согласно открытым данным, он является доцентом кафедры социально-гуманитарных, естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин воронежского филиала Ростовского государственного университета путей сообщения.

По версии следствия, с 9 апреля 2019 года по 4 июня 2020-го доцент кафедры воронежского филиала высшего учебного заведения в Воронеже лично и через посредника получил от пяти студентов посредством переводов на банковскую карту свыше 100 тыс. руб. Деньги предназначались за проставление положительных оценок по зачетам и экзаменам по учебным дисциплинам, а также за ликвидацию ранее имевшихся академических задолженностей без фактической проверки знаний и навыков.

В Следственном комитете отметили, что обвиняемый дал признательные показания. Дело было возбуждено по материалам Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, поступивших в СКР в апреле 2023 года.

Сергей Толмачев

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