С 2024 года планируют начать независимый экспорт удобрений через порт Тамань

Независимый экспорт аммиака собираются запустить с начала следующего года. По словам директора группы компаний «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина, строительство мощностей порта Тамань планируют завершить до конца 2023 года. Об этом он сообщил Владимиру Путину в ходе совещания по данному проекту.

Реализовать за это время собираются только первую очередь, которая обеспечит перевалку аммиака оборотом в 2 млн тонн в год. Вторая очередь увеличит грузооборот аммиака до 3,5 млн тонн в год и даст возможность переваливать еще 1,5 млн тонн карбамида. Этот этап строительства мощностей порта Тамань планируют реализовать в 2024–2025 годах.

По соглашению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Темрюкского района Федора Бабенкова и гендиректора ПАО «Тольяттиазот» Анатолия Шаблинского от августа 2022 года — объем инвестиций в перевалочный комплекс составлял 40 млрд руб. Затем стоимость проекта увеличилась на 20 млн руб., одновременно с утверждением плана строительства в начале марта текущего года.

Георгий Ефименко

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