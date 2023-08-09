На борьбу с саранчой на Кубани выделили 15 млн рублей

Впервые кубанским аграриям доступны субсидии на борьбу с саранчой. В 2023 году на эти цели было выделено 15 млн руб. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани в своем Telegram-канале.

По словам руководителя кубанского филиала «Россельхозцентра» Виталия Марченко, большая часть насекомых находится в Приморско-Ахтарском и Славянском районах края. Влага, рогоз и низкие температуры воздуха способствовали развитию и размножению саранчи еще в начале июля. Он также отметил, что сейчас саранча готовится к миграции, поэтому сельхозпроизводителям необходимо быть начеку.

Распространение саранчи в плавнях Кубани нанесет огромный вред близлежащим посевам риса и кукурузы. Устранить опасность поможет использование разрешенных препаратов и своевременно принятые меры.

В ведомстве отметили, что в случае выявления фактов перемещения саранчовых вредителей аграриям необходимо обращаться в краевой филиал Россельхозцентра.

Валерия Каманина

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