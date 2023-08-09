В Краснодаре хозяин магазина канцтоваров устроил драку из-за жалобы на цены

В Краснодаре начали проверку по факту нападения владельца канцелярского магазина на покупателя, пожаловавшегося на высокие цены. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По данному факту материал зарегистрирован»,— говорится в сообщении.

Ранее информация об инциденте распространилась в соцсетях. Пользователи заявили, что пострадавший пожаловался на высокие цены в магазине в чате жильцов ЖК «Дыхание». Нападавший подкараулил мужчину во дворе и устроил драку.

Анастасия Донскова

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