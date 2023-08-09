Компанию «Кубаньмедиапроект» уличили в участии в картеле

Компанию «Кубаньмедиапродукт» уличили в коммерческом сговоре с организациями «Стройконцепт», «Дон Мьюзик», «Согласие» и двумя индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Картель был создан с целью получения контрактов на поставку оборудования для зрительных залов в Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской областях, Москве и на Кубани. Общая сумма заключенных соглашений составила 301 млн руб.

«Участники картеля привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных оборотных штрафов составила 16,2 млн руб. Материалы антимонопольного дела были направлены в органы внутренних дел»,— говорится в сообщении.

Сговор выявили в 2020 году. Одному из частных предпринимателей, участнику картеля, Ленинский районный суд Ставрополя назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньмедиапроект» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Торговля оптовая бытовыми электротоварами указана в качестве основного вида деятельности организации. В настоящее время компания ликвидирована. Директором и совладельцем (20%) предприятия являлся Константин Биркин.

Анастасия Донскова

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