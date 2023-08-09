Житель Белгородской области арестован по делу об убийстве 15-летней школьницы

Суд заключил под стражу 42-летнего ранее судимого жителя Белгородской области, обвиняемого в изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пожизненное лишение свободы) 15-летней школьницы.

В управлении Следственного комитета России по Белгородской области сообщили, что мужчина признал вину. Ранее ведомство опубликовало видеозапись следственных действий с обвиняемым, на которой он заявляет, что ему не хватало женского внимания, а во время преступления он был пьян.

По версии следствия, 4 августа мужчина напал на 15-летнюю девочку рядом с кладбищем в поселке Разумное. Он изнасиловал ее и задушил, опасаясь, что она сообщит о случившимся в правоохранительные органы. Тело погибшей обнаружили 6 августа в ходе поисковых мероприятий.

Резонансное убийство девочки вчера прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте». Он сказал, что быстро найти убийцу удалось благодаря техническому оборудованию, которое позволяет контролировать безопасность. Глава региона отметил, что власти усиливают цифровой контроль правонарушений.

Сергей Толмачев, Воронеж