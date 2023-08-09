69-летнюю сотрудницу курского техникума осудили за взятки

Суджанский райсуд Курской области вынес обвинительный приговор за семь эпизодов получения взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ, макисмальное наказание — восемь лет колонии) 69-летней преподавательнице Суджанского сельскохозяйственного техникума Людмиле Василенко. Ей был назначен штраф в размере 200 тыс. руб. с лишением права работать педагогом на два года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Также у Василенко были изъяты «незаконно полученные» 145 тыс. руб. Они «обращены в доход государства», сообщили в пресс-службе.

В основу уголовного дела легли события с апреля по июнь 2022 года. Суд установил, что в этот период педагог получила от студентов вознаграждение в размере от 20 до 25 тыс. руб. за «подготовку и фиктивную защиту выпускных квалификационных работ».

Накануне за аналогичные преступления осудили завотделением этого техникума Евгению Дмитренко. Ее лишили свободы условно на четыре года.

Алина Морозова

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