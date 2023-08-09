Участника ДТП с детьми в Брюховецком районе отправили под домашний арест

В станице Брюховецкой водителя грузовика, въехавшего в автомобиль с детской футбольной командой, заключили под домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам, представленным в суде, 7 августа 46-летний житель Краснодара, управляя грузовым авто, двигался по автотрассе «Краснодар — Ейск». В районе станицы Брюховецкой мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», в котором ехали дети. В результате аварии пострадали трое детей, один из которых скончался по дороге в больницу.

По факту происшествия на Кубани возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анастасия Донскова

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