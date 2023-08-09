Жителя Адыгеи осудили за демонстрацию символики экстремистов

Жителя Гиагинского района Адыгеи осудили за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов РА.

В ходе заседания было установлено, что мужчина опубликовал посты с символикой А.У.Е. (Арестантское уголовное единство, запрещено на территории РФ) на личной странице в VK. При этом доступ к страничке не был ограничен для других пользователей.

В отношении злоумышленника возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация символики экстремистских организаций). В суде мужчина заявил, что совершил преступление по незнанию, и полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток.

Анастасия Донскова

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