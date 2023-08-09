Фото дня: 9 августа

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, саммит стран Амазонии в Бразилии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Катманду, Непал. Местная жительница в традиционной шляпе участвует в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня коренных народов Фото: Niranjan Shrestha / AP Ватикан. Папа римский Франциск приветствует людей на еженедельной общей аудиенции Фото: Reuters / Yara Nardi Сергиев Посад, Московская область. Экстренные службы работают на территории Загорского оптико-механического завода, где произошел взрыв Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Мадрид, Испания. Женщины ждут автобус на остановке Фото: Paul White / AP Белем, Бразилия. Бразильский министр энергетики Алешандре Силвейра (справа) и глава государства Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита стран Амазонии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Москва. Матч между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Катманду, Непал. Местная жительница в традиционной шляпе участвует в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня коренных народов Фото: Niranjan Shrestha / AP Ватикан. Папа римский Франциск приветствует людей на еженедельной общей аудиенции Фото: Reuters / Yara Nardi Сергиев Посад, Московская область. Экстренные службы работают на территории Загорского оптико-механического завода, где произошел взрыв Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Мадрид, Испания. Женщины ждут автобус на остановке Фото: Paul White / AP Белем, Бразилия. Бразильский министр энергетики Алешандре Силвейра (справа) и глава государства Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита стран Амазонии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Москва. Матч между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото