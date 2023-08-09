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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 9 августа

Запоминающиеся кадры среды

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, саммит стран Амазонии в Бразилии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Катманду, Непал. Местная жительница в традиционной шляпе участвует в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня коренных народов

Катманду, Непал. Местная жительница в традиционной шляпе участвует в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня коренных народов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Ватикан. Папа римский Франциск приветствует людей на еженедельной общей аудиенции

Ватикан. Папа римский Франциск приветствует людей на еженедельной общей аудиенции

Фото: Reuters / Yara Nardi

Сергиев Посад, Московская область. Экстренные службы работают на территории Загорского оптико-механического завода, где произошел взрыв

Сергиев Посад, Московская область. Экстренные службы работают на территории Загорского оптико-механического завода, где произошел взрыв

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мадрид, Испания. Женщины ждут автобус на остановке

Мадрид, Испания. Женщины ждут автобус на остановке

Фото: Paul White / AP

Белем, Бразилия. Бразильский министр энергетики Алешандре Силвейра (справа) и глава государства Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита стран Амазонии

Белем, Бразилия. Бразильский министр энергетики Алешандре Силвейра (справа) и глава государства Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита стран Амазонии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Москва. Матч между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена»

Москва. Матч между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Катманду, Непал. Местная жительница в традиционной шляпе участвует в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня коренных народов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Ватикан. Папа римский Франциск приветствует людей на еженедельной общей аудиенции

Фото: Reuters / Yara Nardi

Сергиев Посад, Московская область. Экстренные службы работают на территории Загорского оптико-механического завода, где произошел взрыв

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мадрид, Испания. Женщины ждут автобус на остановке

Фото: Paul White / AP

Белем, Бразилия. Бразильский министр энергетики Алешандре Силвейра (справа) и глава государства Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита стран Амазонии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Москва. Матч между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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