На Кубани погрузка сахара на железной дороге за год выросла на 20%

Погрузка сахара на железной дороге в Краснодарском крае за прошедшие семь месяцев текущего года увеличилась на 20,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Общий объем отгруженного сахара за указанный период составил 190 тыс. тонн. В общей сложности объем погрузки товаров и сырья на СКЖД с начала года составил 1,9 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 9,6 млн тонн (+1,2% в сравнении с 2022 годом), химических и минеральных удобрений — 318 тыс. тонн (+14,2%), метизов — 86,4 тыс. тонн (+31,7%).

Снижение показателя отмечено при погрузке строительных материалов на 4,3% (3,3 млн тонн), цемента на 11% (1,6 млн тонн) и зерна на 26,2% (462 тыс. тонн).

Анастасия Донскова

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