Мэрия Воронежа может начать согласовывать «легальный» стрит-арт

Депутат городской думы Воронежа Андрей Зачупейко предложил «легализовать» стрит-арт в областнмо центре «по примеру Москвы, Санкт-Петербурга и соседнего Курска» — в формате фестиваля на разрешенных площадках, рисунки на которых будет заранее согласовывать мэрия. Эту идею господин Зачупейко озвучил на встрече с городским управлением экологии и общественниками, сообщила пресс-служба гордумы.

По ее данным, с «просьбой легализовать уличное искусство» к господину Зачупейко обратился местный художник-граффитист Сергей Березин. Депутат считает, что представители стрит-арта могут «показывать свои работы в формате фестиваля в одном из воронежских парков» — «Алых парусах» или Центральном (бывший «Динамо»).

«Что касается оформления граффити стен зданий и сооружений, по большей части бесхозных, здесь ситуация сложная. Такое творчество должно быть обязательно согласовано с городской администрацией. Но вопрос этот решаемый»,— заключили в гордуме

Алина Морозова

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