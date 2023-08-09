Зеленский на заседании ставки обсудил контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего (ВГК) «в специальном формате». Как уточнил сам господин Зеленский, основной темой заседания стали наступательные действия вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага»,— написал президент Украины в Telegram.

Владимир Зеленский уточнил, что в ходе ставки свои доклады о текущей ситуации представили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а также командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы, поскольку на карту поставлены жизни людей. ЦРУ называло медленные темпы наступления Киева ожидаемыми. По данным CNN, в июле вооруженные силы Украины удвоили «усилия по прорыву» обороны России на юге.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева