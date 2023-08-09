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Опрос: 75% краснодарцев хотят проходить диспансеризацию в офисе

Три четверти опрошенных жителей Краснодара считают, что было бы удобно иметь возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте. Большинство респондентов (90%) хотя бы раз в жизни проходили диспансеризацию, но 61% делают это очень редко. СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру выясняли это в ходе опроса.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Согласно данным исследования, 11% проходили диспансеризацию четыре года назад или раньше, 60% — в последние три года, и только 22% — в этом году. Среди причин редкого прохождения обследования большая часть краснодарцев ответила, что не могут найти удобное время для приема (38%). Проходят другие медкомиссии — 31%, не хватает времени у 15%, не видят в этом смысла — 8%, еще 8% не жалуются на здоровье.

При этом врача общей практики половина опрошенных посещают не реже одного-двух раз в год. Каждый четвертый (25%) — реже раза в год, 5% — трижды за год или чаще, и еще 15% обращается к врачу только если есть жалобы. Также 75% считают, что диспансеризация помогает ранней диагностике и профилактике заболеваний, когда 10% уверены, что это формальность. Оставшиеся 15% полагают, что обследование позволяет узнать о нарушениях в работе организма.

Большинство респондентов (90%) уверены, что руководство должно стимулировать работников проходить профилактические медосмотры. И хотя 85% опрошенных знают о возможности бесплатной диспансеризации в поликлинике, только 60% в курсе, что им положено освобождение от работы на один день для этих целей.

Георгий Ефименко

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