Экс-сотрудника тамбовского МЧС осудили за фиктивный протокол

Бывшего сотрудника управления МЧС России по Тамбовской области осудили за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказение — четыре года колонии ) и служебный подлог (ч.2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет). 51-летнего экс-спасателя приговорили к полутора годам условного лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В июле 2022 года фигурант составил в Тамбове отношении водителя маломерного судна «ложный протокол об административном правонарушении», установил суд. Из-за этого водителя «незаконно оштрафовали».

В СКР заявили, что «преступная деятельность фигуранта была выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ»

Алина Морозова

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