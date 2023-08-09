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СКР возбудил дело после перестрелки с четырьмя ранеными в Новороссийске

В Новороссийске следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после перестрелки, в результате которой пострадали четыре человека. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, производивших выстрелы.

Конфликт между двумя группами мужчин произошел ночью в селе Васильевка. В результате применения огнестрельного оружия 28-летний мужчина получил ранение головы, еще три человека доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Тат Гаспарян

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