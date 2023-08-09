Нижегородский областной суд подтвердил штрафы иеговистам

Нижегородский областной суд утвердил штрафы осужденным по ст. 282.2 УК РФ последователям религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской и запрещена), сообщили иеговисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Ранее Ленинский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал Сергея Малянова, Светлану Малянову, Романа Живолупова и Олега Коньшина на суммы от 450 тыс. до 700 тыс. руб. В зависимости от обвинения они были признаны организаторами и участниками экстремистской организации.

Подсудимые не признали вину и заявили, что участвовали в дружеском вечере с единоверцами, во время которого пели детские песни и танцевали, а покупку продуктов на стол следствие якобы сочло финансированием экстремистской деятельности. Они настаивали, что запрет организации не претит им собираться для дружеских посиделок. Тем не менее, апелляция оставила приговор в силе.

Владимир Зубарев