Сильная жара в Черноземье сменяется грозами и штормовым ветром

Сильная жара, которая пришла в Черноземье в конце прошлой-начале этой недели, в некоторых регионах уже сменилась мощными осадками, а в ряде областей они предстоят в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.

Как напомнили синоптики, в начале недели сильный «грозовой дождь» прошел в Курской и Орловской областях. А 10-11 августа сильный дождь с грозой и усилением ветра до 18 метров в секунду прогнозируют в Воронежской и Белгородской областях, в Липецкой — без штормового ветра. Из-за этого в регионах будет действовать желтый уровень опасности, предупреждающий о потенциально опасных погодных явлениях.

В Тамбовской области в это же время ожидается повышение класса пожарной опасности до четвертого из пяти возможных.

Алина Морозова

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