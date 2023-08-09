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Африканская чума свиней не подтвердилась у найденной туши кабана в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии в 3 км от деревни Верхний Утчан обнаружили труп кабана. Лабораторные исследования не подтвердили африканскую чуму свиней, сообщает пресс-служба администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Алнашского района

Фото: пресс-служба администрации Алнашского района

В настоящее время труп животного сожжен на месте, а зольный остаток закопан в яму. На месте обнаружения трупа провели дезинфекция.

Напомним, в июле в Удмуртии зарегистрировали первый случай заражения африканской чумой свиней при исследовании материала дикого кабана. Тушу добыл охотник на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег».

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