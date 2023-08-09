В Рыбинке на заводе приборостроения произошел пожар

В ночь с 8 на 9 августа на одном из заводов приборостроения в Рыбинке произошел пожар, который ликвидировали рабочие собственными силами, сообщило управление МЧС России по Ярославской области.

В настоящее время на месте происшествия проводится проверка. Сотрудники МЧС напоминают, что даже при самостоятельном тушении пожара необходимо вызывать пожарную охрану, которая проверяет объект в том числе на наличие скрытых очагов возгорания.

Как сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Ярославской области, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 8 техногенных пожаров.

Милана Бурова