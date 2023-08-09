Посольство РФ начнет оказывать консульские услуги на севере Кипра

Посольство России на Кипре начнет оказывать консульские услуги в северной части острова «в самое ближайшее время». Об этом сообщил ТАСС представитель посольства.

«Работа будет вестись на регулярной основе»,— заверил собеседник агентства. Он не привел точных сроков начала работы.

На севере Кипра сейчас проживает более 50 тыс. россиян, уточняет ТАСС. В этой части острова работают в том числе посольства США, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) занимает северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Северный Кипр объявил о своей независимости в 1983 году, ТРСК признана только Турцией. Официальных переговоров по кипрскому вопросу под эгидой ООН не проводилось уже почти шесть лет.

Лаура Кеффер