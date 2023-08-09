Орловчанина будут судить за угрозу убийством полицейскому, угон, пьяную езду и подделку документов за одну ночь

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области завершило расследование уголовного дела против 41-летнего жителя Орловского района, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1. ст. 318 УК РФ, до пяти лет колонии). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2020 года полицейские прибыли по сообщению о повреждении имущества жителя дома в Северном районе Орла. В ходе разговора с ними обвиняемый взял нож в руку и пошел в сторону одного из правоохранителей, «высказав угрозу убийством». В ту же ночь мужчина, по данным следствия, угнал автомобиль и уехал на нем пьяным. Когда его остановили сотрудники ДПС, он предъявил поддельные права. После этого орловчанин «скрылся от органов следствия и находился в розыске, пока не был задержан».

В итоге мужчину также будут судить за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), угон автомобиля без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, повергнутым административному наказанию за это (ч.1 ст. 264.1 УК РФ), подделку документов и оборот поддельных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ).

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Алина Морозова

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