Поврежденный в Керченском проливе танкер «Сиг» начали буксировать в порт

Танкер «Сиг», получивший повреждения в ночь на 5 августа во время атаки морского дрона ВСУ в Керченском проливе, начали буксировать для ремонта в порт Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Буксировку осуществляет буксир "Коневец". На борту танкера "Сиг"» находятся три специалиста с водоотливными насосами, оборудованием и запасом сорбента»,— говорится в сообщении.

В среду, 9 августа, аварийно-спасательная группа проводит очистку танкера от остатков нефтепродуктов биосорбентом. Всего с начала работ было использовано 756 кг биосорбента. Отмечается, что загрязнения акватории нет.

Ранее сообщалось, что на месте пробоины на танкере установят металлический пластырь.

Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения 4 августа на подходе к Керченскому проливу. Экипаж из 11 человек не пострадал. По данным украинских СМИ, атака была совместной операцией СБУ и военного флота Украины.

Тат Гаспарян

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