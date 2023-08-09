37 ярославцев пострадали в ДТП с электросамокатами

С начала 2023 года в Ярославской области зарегистрировано 54 ДТП с участием электросамокатов, сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Травмы получили 37 человек, в том числе 6 детей в возрасте до 16 лет. Сотрудники Госавтоинспекции в Ярославле проводят профилактические мероприятия, напоминая участникам движения о правилах безопасного управления средствами индивидуальной мобильности.

Так максимально разрешенная скорость на электросамокатах в городе составляет 25 километров в час. Пользователи средств индивидуальной мобильности должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам пешком, ведя самокат рядом с собой. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 800 рублей. На одном самокате может ездить только один человек.

Милана Бурова