«Финишная отделка в сегменте новостроек встречается все реже»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько сократилась доля таких квартир в новостройках Новой Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Финишная отделка как опция, цена которой входит в общую стоимость квартиры, в сегменте новостроек встречается все реже. Девелоперы отказываются от нее в пользу вариантов с предчистовой или вовсе без какой-либо отделки. Тренд наблюдается не только в столице, в старых ее границах, но и в Новой Москве. За пять лет в новомосковских новостройках доля квартир с отделкой сократилась почти на 20%, посчитали эксперты компании «Бон Тон».

По данным брокеров, в сегменте первичной жилой недвижимости Троицкого и Новомосковского административных округов в реализации в 37 проектах около 950 тыс. кв. м. За месяц показатель подрос почти на 1%, а за год — на 56%. Количество лотов тоже увеличилось, до 20 тыс. За месяц их стало на 1% больше, за год — почти на 63%.

Более 95% предложения сконцентрировано в Новомосковском административном округе. Наибольшая их доля в этой локации все еще приходится на различные виды отделки и составляет 58%. Из них с финишной — 22%. На лоты с white box приходится в пределах 16%. С различными дополнительными опциями — еще 20%. Число вариантов без какой-либо отделки составляет 42%. Основной объем в реализации пять лет назад формировали лоты без отделки, отмечают брокеры. Доля такого предложения превышала 50%.