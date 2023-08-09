РФ будет бойкотировать варшавскую конференцию ОБСЕ по человеческому измерению

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия будет бойкотировать организуемую председательством ОБСЕ и намеченную на октябрь варшавскую конференцию в области человеческого измерения.

«Россия как и в прошлом году заявляет об официальном бойкоте указанной эрзац-конференции в Варшаве. Надеемся, что здравый смысл возобладает и нашему примеру последуют и другие государства»,— сообщил господин Зайцев в ходе своего брифинга. По его мнению, Варшавская конференция, по мнению ее организаторов, «должна заменить консенсусное ежегодное обзорное совещание в области человеческого измерения». Он уточнил, что польская сторона «не дает никаких гарантий ни по безопасности, ни по визам» для российской делегации.

«Все это происходит на фоне практического отсутствия или имитации переговорного процесса по содержанию дискуссий, датам и месту проведения данного форума»,— добавил Алексей Зайцев.

Варшавская конференция по человеческому измерению пройдет с 2 по 13 октября 2023 года, ее организатором станет председательствующая в ОБСЕ Северная Македония.

На конференции ОБСЕ представители государств—членов этой организации и гражданского общества в течение двух недель обсудят вопросы, связанные с правами человека, основными свободами, свободой слова и прессы, правами и свободами меньшинств. В ОБСЕ отмечают, что в конференции примут участие представители не менее 57 государств—членов организации, представители международных организаций и гражданского общества.

Россия в прошлом году также бойкотировала Варшавскую конференцию по безопасности из-за ее «антироссийской направленности». В 2021 году РФ и вовсе обвиняли в срыве мероприятия. С такими заявлениями выступили представители ЕС, Албании, Великобритании, Грузии, Исландии, Молдавии, Канады, Норвегии, Северной Македонии, США, Украины и Черногории. В МИД РФ эти обвинения отвергали и заявляли, что Запад политизирует конференцию и не желает обсуждать неудобные для ряда европейских стран темы, прежде всего распространения неонацизма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Запад померились человеческим».

Александр Кислов