В Краснодаре 10 августа ограничат движение на улице Гоголя

В Краснодаре 10 августа для автомобилистов перекроют участок дороги на улице Гоголя (от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской). Там проведут краевое мероприятие, посвященное Дню строителя. «Ограничения не затронут движение общественного транспорта»,— сообщили в пресс-службе МУП КТТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Освобождать улицу Гоголя начнут уже сегодня после 22:00. С участка, предназначенного для мероприятия, уберут весь припаркованный транспорт. Объезжать этот отрезок необходимо будет по прилегающим улицам с 6:00 10 августа.

Георгий Ефименко