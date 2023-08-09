Россошь в Воронежской области осталась без воды из-за коммунальной аварии

Водоснабжение райцентра Россошь в Воронежской области приостановлено из-за аварии на сетях электроснабжения водозабора. Об этом сообщила местная администрация. Неполадки возникли в 3:10, в 6:40 водозабор запустили по временной схеме, в 9:20 его работу приостановили до устранения аварии.

«По информации директора «Городских электрических сетей», рабочих рук, материалов и техники у предприятия достаточно»,— рассказали чиновники.

С 11:30 россошанцы могут набрать воду по адресам подвоза ресурса:

улица Алексеева, магазин «Геркулес»;

проспект Труда, магазин «Калитва»;

улица 9 Января, 25;

улица Свердлова, 35, магазин «Пятерочка»;

площадь Октябрьская, 139а, магазин «Союз-Видео».

UPD: в 13:39 администрация Россоши сообщила, что электроснабжение водозабора восстановлено, ведется запуск оборудования для подачи воды.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте