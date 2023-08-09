Празднование 300-летия Екатеринбурга обойдется в 250 млн рублей

Неделя празднования 300-летия Екатеринбурга обойдется примерно в 250 млн руб. Об этом порталу Е1.ru заявил начальник управления культуры города Илья Марков. Около 150 млн руб. будет выделено из муниципального бюджета, а 100 млн руб. предоставит бизнес.

В частности, главная сцена в Историческом сквере стоит порядка 10 млн руб. При этом, по словам господина Маркова, основную часть расходов понес Фонд святой Екатерины. Самой дорогой группой, которую оплачивают за счет бюджета, стал «Хор Турецкого».

Празднование 300-летия Екатеринбурга будет происходить с 12 по 19 августа. На главной сцене выступят Леонид Агутин и группа «Reflex» (12 августа в День строителя), балет Аллы Духовой «Todes» (16 августа), группа «Банд’Эрос» (17 августа), а ведущим финала «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев.

Праздничные мероприятия будут проходить и в парк им. Маяковского. Здесь 17 августа на открытии Летнего театра выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр, а 19 августа от Свердловского рок-клуба – группы «Агата Кристи», «Чайф», «ТОП» и «Урфин Джюс», а также Вячеслав Бутусов и Настя Полева.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте