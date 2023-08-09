В Краснодарском крае выявили более 24 тысяч нелегальных работников

На Кубани за первое полугодие выявили около 24 тыс. нелегально занятых, сообщает вице-губернатор Анна Минькова.

После проведенной работы 7 тыс. человек заключили трудовые договоры, 298 человек заключили договоры ГПХ, более 7 тыс. человек зарегистрировали ИП, 384 человека — оформили крестьянско-фермерское хозяйство, еще 9 тыс. — самозанятость.

«Эти меры поспособствовали увеличению поступлений в консолидированный бюджет края от доходов физлиц»,— заявила вице-губернатор.

Уровень безработицы в регионе в сравнении с прошлым годом снизился в два раза и составил 1,7% от рабочей силы. Численность занятых в экономике за апрель—июнь 2023 года по сравнению с прошлым годом выросла на 198 тыс. человек и составила 2,8 млн человек.

Тат Гаспарян

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