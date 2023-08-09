Гостиницу «Исеть в центре Екатеринбурга откроют после реконструкции в 2028 году

Конструктивистская гостиница «Исеть» в центре Екатеринбурга откроется после реконструкции лишь в 2028 году. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы «Делового Дома на Архиерейской» Александр Оводов, проектно-подготовительные работы на объекте культурного наследия начнутся в 2024 году и продлятся до 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сам процесс реконструкции, согласно предварительной дорожной карте, займет два года — с 2026 по 2028 год. В начале 2028 запланировано открытие объекта»,— прокомментировал господин Оводов.

Напомним, свердловские власти планируют создать совместное предприятие (СП) с компанией «Деловой дом на Архиерейской». Как заявлялось ранее, это должно произойти не раньше сентября 2023 года. Помимо гостиницы «Исеть» компания отреставрирует еще восемь памятников архитектуры.

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