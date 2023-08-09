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Достопримечательности Черноземья представили федеральным журналистам и тревел-блогерам

Воронежскую и Липецкую область накануне посетили участники проекта «Путешествуй по России», в котром принимает участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В Воронежской области участники посетили дворцовый комплекс Ольденбургских, парк детского и семейного отдыха «Нелжа», познакомились с известными в регионе ресторанами El Chico и «Тулинов дом».

Лейтмотивом поездки стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургских — одной из известнейших аристократических династий Российской империи, которая внесла огромный вклад в развитие регионов.

В Липецкой области точкой остановки для федеральных журналистов и тревел-блогеров стал крупнейший туристический объект региона — природный парк «Кудыкина гора».

Всего в рамках проекта путешественники проезжая по трем главным летним федеральным трассам страны «Нева», «Дон» и «Таврида» посещают десятки достопримечательностей в регионах, рекомендованных для семейного отдыха. Общая протяженность поездки составляет более 3,6 тыс. В пути представители медиасферы тестируют безналичные платежные сервисы SberPay.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер отметила, что идея проекта родилась именно в этом макрорегионе: «Мы решили рассказать об интересных местах, которые нас окружают. Участники проекта имеют богатый опыт путешествий, которым они регулярно делятся со своими зрителями и подписчиками. Мы уверены, что участники, представляющие разные российские города, смогут не только поделиться своими впечатлениями, но и помогут построить маршрут к морю многим жителям России».

Соорганизатор проекта и основатель компании Fresh Денис Мигаль выразил общение мнение участников проекта: «Мы очень рады стать партнёром такого важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны».

Партнерами проекта «Путешествуй по России» выступили курорт MriyaResort & SPA, первый автомобильный маркетплейс Fresh, MriyaTravel, сервис бронирования «Отелло», дворцовый комплекс Ольденбургских, парки «Лога» и «Кудыкина гора», ресторанные комплексы El Chico и «Тулинов дом», Ливадийский музей-дворец, сервисы 2GIS, «Звук», агентство «ФРОС Region PR» и проектный офис по туризму Центрального федерального округа.

ПАО Сбербанк

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