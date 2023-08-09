Полиция начала проверку из-за отсутствия воды и питания в отеле Анапы

Сотрудники полиции проводят проверку по обращениям граждан, которые в одном из отелей Анапы в течение нескольких дней не были обеспечены электроэнергией, водопровдной водой и горячим питанием. Менеджеры гостиницы игнорировали требования гостей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД России по городу Анапе Фото: ОМВД России по городу Анапе

«Правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обеспечение условий проживания клиентов отеля», — говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах постояльцы отеля сообщают, что за двухнедельный отдых они заплатили 200 тыс. руб. Однако в их номере четыре дня не было воды и электричества, не работали кондиционеры и лифты.

По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Тат Гаспарян

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