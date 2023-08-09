Один человек погиб и двое пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя в Удмуртии

В Удмуртии на 15 км дороги, соединяющей деревню Пожгурт и село Валамаз произошла дорожная авария со смертельных исходом. Трагедия произошла 8 августа около 19:10, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Нетрезвый 44-летний мужчина, находившийся за рулем Lada Granta, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Никто из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности.

В результате аварии на месте скончался 55-летний мужчина. Еще два пассажира, 44-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Водитель автомобиля не пострадал.

Отметим, что порядка двух недель назад в отношении мужчина составляли административные материалы. Причиной стало нетрезвое вождение.