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Участок М-12 от Арзамаса до Москвы откроют 5 сентября

Открытие участка трассы М-12 от Арзамаса до Москвы состоится 5 сентября. Об этом зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил на освещении по вопросам развития строительной отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, всю трассу от Москвы до Казани строители намерены закончить к 20 декабря. Уже завершено соединение последнего моста через Волгу в Татарстане. «У нас теперь вся трасса полностью соединена. Осталось только асфальт положить»,— уточнил зампред.

Как писал «Ъ-Приволжье», протяженность участка М-12 от Арзамаса до Москвы составит 415,5 км. Из них 308 км займет платный участок. Водителю легкового придется заплатить за проезд по нему 2821 руб.

Андрей Репин

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