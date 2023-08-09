Участок М-12 от Арзамаса до Москвы откроют 5 сентября

Открытие участка трассы М-12 от Арзамаса до Москвы состоится 5 сентября. Об этом зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил на освещении по вопросам развития строительной отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, всю трассу от Москвы до Казани строители намерены закончить к 20 декабря. Уже завершено соединение последнего моста через Волгу в Татарстане. «У нас теперь вся трасса полностью соединена. Осталось только асфальт положить»,— уточнил зампред.

Как писал «Ъ-Приволжье», протяженность участка М-12 от Арзамаса до Москвы составит 415,5 км. Из них 308 км займет платный участок. Водителю легкового придется заплатить за проезд по нему 2821 руб.

Андрей Репин