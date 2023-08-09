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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: отказ во въезде пяти гражданам Китая — вне политического контекста

Ситуация с отказом пяти китайским гражданам во въезде в Россию лишена политического контекста, заверил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он уверен, что инцидент «никоим образом не скажется на состоянии двусторонних отношений».

«Очевидно, что случай, который имел место в Астрахани, находится вне политического контекста... Представляется, что раздувание шумихи выгодно сугубо нашим общим недоброжелателям, пытающимся вбить клин в дружбу РФ и Китая»,— сказал господин Зайцев на брифинге (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе посольство КНР в Москве обвинило российскую сторону в «жестоком и чрезмерном правоприменении» и нарушении прав китайских граждан, после того как пятерым из них было отказано во въезде в РФ. Сотрудники посольства КНР встречались с представителями МИД РФ, ФСБ и Федеральной пограничной службы. Демарш Пекина произошел после того, как информация об инциденте попала в китайские СМИ и социальные сети.

Подробности — в материале «Ъ» «В отношениях с Пекином создан инцидент».

Лаура Кеффер

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