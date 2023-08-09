Памфилова: для участия в сентябрьских выборах кандидатов выдвинула 21 партия

На выборы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, уже зарегистрировались представители 21 партии из 25. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Всего, по ее словам, выдвинулось 125 кандидатов, 94 зарегистрированы от политических партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Из 25 партий, которые выдвинули своих кандидатов, представители 21 партий были зарегистрированы. Хороший показатель. Это более 90%, общее число отказов в регистрации станет известно после 17 августа Всего у нас выдвинулось на выборах 125 кандидатов, зарегистрировано 94 кандидата от политический партий»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). Глава ЦИК уточнила, что 29 человек утратили статус выдвинутых кандидатов.

Председатель ЦИК отметила, что заявления о желании участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже подали 446 904 жителя российских регионов. 50 962 человека намерены голосовать по месту пребывания, уточнила госпожа Памфилова.

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). В частности, впервые пройдут выборы в региональные заксобрания новых регионах страны — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также голосованием в парламентах будут выбраны и главы этих субъектов.

Милена Костерева