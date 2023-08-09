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Коммерсантъ FM
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«Машина нашпигована различными ассистентами вождения»

Дмитрий Гронский — об Aeolus Shine Max

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о китайском бизнес-седане, сравнивая его с Audi A6.

Фото: Dongfeng

Фото: Dongfeng

Компания «Моторинвест» дала старт продажам в России нового бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max и объявила его цену. В Китае и без того количество автомобильных компаний исчислялось десятками, у каждой из которых иногда было по полдюжине брендов. У последних, в свою очередь, появлялись свои суббренды, которые, опять же, дробились на линейки. Разобраться непросто, но таковы законы маркетинга: увеличение ассортимента продукции — одно из условий повышения продаж.

Shine Max — первый автомобиль линейки Aeolus, который концерн Dongfeng будет продавать на нашем рынке с помощью российской компании «Моторинвест». Следом будут кроссовер и пикап. А пока — бизнес-седан, как написано в релизе. Давайте посмотрим, как сегодня выглядит бизнес-класс, сравнив новый автомобиль с по-прежнему привычным для некоторых Audi A6.

Длина кузова у «немца» без малого 5 м, линейка двигателей стартует с двухлитрового. Начинка… Ну вы помните девиз марки «Превосходство высоких технологий»? У китайского бизнес-класса колесная база на 15 см короче. Двигатель — единственный, полуторалитровый, развивающий 190 л. с. Привод, ясное дело, не quattro.

На старте продаж, как написано в релизе, бизнес-седан Aeolus Shine Max предлагается в максимальном варианте исполнения Luxury с кузовом в четырех цветах — белом, черном, сером и синем. Цена — 3 млн руб. Впрочем, за эти деньги будущий владелец получит возможность познакомиться с тем, как далеко шагнула за последние годы китайская радиоэлектроника.

Машина буквально нашпигована всеми мыслимыми и немыслимыми ассистентами вождения. Упомяну лишь камеры кругового обзора с высоким разрешением, 12 ультразвуковыми радарами и пятью радарами миллиметрового диапазона. Этот комплекс позволяет контролировать обстановку вокруг автомобиля в радиусе 200 м, что в наше неспокойное время, безусловно, важно.

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