FT: США не готовы поставлять истребители F-35 ОАЭ, боясь утечки технологий в КНР

Власти США сомневаются в необходимости поставок Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) истребителей F-35, допуская, что секретные технологии в будущем могут оказаться в руках Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Фото: Benoit Tessier / Reuters F-35

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Собеседники издания отмечают, что в администрации президента США Байдена решили отложить на более поздний срок переговоры о продаже F-35 ОАЭ, так как риск передачи секретных технологий КНР расценивается как высокий. Также определенные вопросы к потенциальной сделке есть и у ОАЭ: представители этого государства разочарованы тем, что США хотят прописать «определенные ограничения» при использовании истребителей (о каких конкретно ограничения идет речь, не уточняется).

Переговоры о продаже до 50 истребителей F-35 США активно вели в годы президентства Дональда Трампа. В 2020 году Госдеп уведомил Конгресс о возможной поставке истребителей в ОАЭ, однако завершить сделку тогда не удалось.

Истребили F-35 разрабатываются и выпускаются американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin. Их производство было запущено в 2011 году. Боевые самолеты поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Норвегии, Дании, Италии, Польши, Нидерландов, Австралии, Японии, Южной Кореи и Израиля. Впервые в боевой обстановке F-35 был применен Армией обороны Израиля в мае 2018 года для атаки целей в Сирии.

Александр Кислов