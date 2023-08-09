Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве трехмесячного ребенка в Анапе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о расследовании уголовного дела об убийстве трехмесячного ребенка в СОТ «Автомобилист» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, во вторник, 8 августа, 20-летняя женщина, оставшись дома одна с ребенком, ударила ножом ребенка в грудь. После этого мать попыталась свести счеты с жизнью. Родственники вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), подозреваемая задержана.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что задержанная в апреле 2023 года за сбыт наркотических средств привлекалась к уголовной ответственности. Однако в связи с беременностью суд предоставил ей отсрочку от отбывания наказания.

Тат Гаспарян

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