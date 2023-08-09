Квартальная прибыль Sony упала на 31%

Сегодня, 9 августа, японская корпорация Sony отчиталась за первый квартал (апрель—июнь) своего 2023 финансового года (.pdf). Чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным кварталом прошлого финансового года упала на 31%, до 253 млрд иен ($1,8 млрд). При этом выручка компании выросла на 33%, до 2,9 трлн иен ($20,2 млрд), превысив прогнозы опрошенных Refinitiv аналитиков, ожидавших 2,46 трлн иен.

Аналитики объясняют снижение прибыли компании плохими результатами подразделения Sony Pictures, у которой из-за падения продаж сериалов и стримингового контента прибыль снизилась с $394 млн до $115 млн. Кроме того, негативный эффект на общую прибыль корпорации оказали слабые результаты страхового подразделения Sony.

В то же время общие продажи компании заметно выросли благодаря высокому спросу на приставки PlayStation 5 (рост на 38%) и контенту для них. Только за первый квартал 2023 финансового года продажи приставок составили 3,3 млн штук, а за весь год компания планирует продать рекордные 25 млн PS5, тогда как годом ранее их было продано 19 млн.

Евгений Хвостик