Глава екатеринбургского «Мемориала» может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Силовики могут возбудить уголовное дело о повторной дискредитации вооруженных сил России (ст.280.3 УК РФ) в отношении екатеринбургского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, сегодня организацию в третий раз признали виновной по административной статье о дискредитации армии (ст.20.3.3 КоАП РФ), что является основанием для возбуждения уголовного дела. По словам источника, к ответственности могут привлечь руководителя екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина.

Первые два протокола по ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении екатеринбургской организации были составлены в апреле этого года, при этом суд рассмотрел дела лишь в июне. В июле был составлен третий протокол, который рассмотрели 9 августа. Суммарно суд оштрафовал общество на 600 тыс. руб. При этом решение по третьему делу еще может быть обжаловано.

Алексей Мосин заявлял, что во всех случаях поводом для возбуждения административных дел являлись публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (внесен в реестр иностранных агентов), к которому екатеринбургское общество, по его словам, не имеет никакого отношения.

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