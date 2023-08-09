При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 11 человек

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. Информация об их состоянии не приводится.

По данным канала 112, взрыв произошел в ангаре площадью 1600 кв. м, он полностью разрушен. Telegram-канал «Осторожности, Москва» передает, что после взрыва начался пожар.

На предприятии объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место прибыл глава округа Дмитрий Акулов, туда также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. В экстренных службах утверждают, что это не была атака беспилотника.

«Загорский оптико-механический завод» основан в 1935 году, входит в состав холдинга «Швабе». На сайте завода написано, что он «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».

Лаура Кеффер