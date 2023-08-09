В Ленобласти прошли обыски в хостелах и общежитиях по делу о незаконной миграции

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 3 граждан, которые подозреваются в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой). Следствие установило, что подозреваемые, действуя организованно, в феврале 2022 года начали ставить на миграционный учет граждан иностранных государств по подложным документам за вознаграждение. Группа занималась этим в Гатчинском районе Ленобласти.

В рамках расследования дела следователи СУ СК РФ по Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции провели обыски в хостелах и общежитиях. Пресс-служба отмечает, что к настоящему времени выявлено уже более 3 тыс. фактов нарушения миграционного законодательства.

Один из участников организованной группы задержан и допрашивается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как писал ранее «Ъ-СПб», 8 августа в Петербурге задержали 15 человек, также подозреваемых в организации незаконной миграции.

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